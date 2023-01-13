В краеведческом музее отремонтирован выставочный зал





Приведены в порядок полы, стены и потолки, заменена часть электропроводки и отопительной системы. Накануне Нового года в одном из выставочных залов интинского краеведческого музея выполнен капитальный ремонт. Стоимость работ — 700 тысяч рублей. Больше половины этой суммы выделило Печорское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» в рамках социального партнерства.