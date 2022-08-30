Напутствие стрелковой роты «Коми» береговых войск Северного флота на выполнение поставленных задач





Владимир Уйба напутствовал стрелковую роту «Коми» береговых войск Северного флота на выполнение поставленных задач.

На аэродроме Североморск -1 Мурманской области прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции.

Перед личным составом роты «Коми», в которой служат военнослужащие преимущественно из Республики Коми, выступили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и Глава Республики Коми Владимир Уйба. Они пожелали бойцам и их командирам доблестно выполнить поставленные задачи и вернуться домой с победой живыми и невредимыми.

Как отметил Александр Моисеев, для военнослужащих Северного флота, которые проявляют мужество и героизм при решении задач специальной военной операции на Донбассе и Украине, сегодня очень важна поддержка регионов, земляков.

Видео ГТРК "Мурман"