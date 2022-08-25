101-я годовщина со дня образования Республики Коми





101-ю годовщину со дня образования Республики Коми в Сыктывкаре отметили грандиозным вечерним шоу.

Оно прошло на Стефановской площади, где был возведён огромный сценический комплекс длиной 80 метров и площадью более 1000 квадратных метров. С днём рождения региона жителей республики поздравил Владимир Уйба.

«Глубоко символично, что сегодня мы отмечаем сразу два замечательных праздника – День рождения нашей любимой республики и День Государственного флага Российской Федерации! -обратился к жителям глава Коми. – История образования, становления и развития республики неразрывно связана с историей нашей страны. Мы – её неотъемлемая часть. Часть нашего общего дома, нашей большой страны – России! Коми – удивительный, самобытный и прекрасный край. Но главное богатство, главное достояние республики – это вы – её жители, умные, талантливые, искренне преданные и любящие свою землю, готовые каждый день своим трудом менять жизнь в родном краю к лучшему».

https://rkomi.ru/news/2465