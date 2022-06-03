В Ухте ограничили доступ к нефтяному амбару в лесополосе близ города





Накануне там чуть не утонули женщина с собакой. Ухтинка гуляла в этом районе с питомцем по кличке Терра. Место для прогулок посоветовала родственница: мол, никаких опасных явлений она там ранее не замечала. Однако, именно там пёс провалился в огромную лужу вязкой жижи неизвестного происхождения, похожей на нефть. Хозяйка чудом в одиночку, а вокруг в тот момент никого не было, вытащила животное, при этом сама едва не утонула. Собаку отмывали двое суток, пришлось вызывать ветеринара.