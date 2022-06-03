Михаил Мишустин о развитии Севморпути





В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов, — такое заявление сделал Председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России. И может активно использоваться для альтернативных маршрутов экспорта продукции в дружественные страны.