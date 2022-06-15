В Сыктывкаре заменили остановку с ошибками. А остальные?





В Сыктывкаре заменили баннер с ошибками на автобусной остановке возле Детского мира. Историческое оформление сделано в рамках проекта «Остановка: культурный код столицы». Один из плакатов был неграмотно составлен – в заголовке история прИосхождения, а не прОИсхождения, в слове «архитектура» буквы «и» и «е» поменяны местами, Дербенёвы были Деребнёвыми, а Сыктывкар потерял одну букву «ы». Спустя неделю после выхода нашего сюжета в эфир городская администрация исторический баннер переклеила. Но, к сожалению, только тот, на который мы указали. Через дорогу висит еще один плакат с ошибками, но уже с фактическими – неправильными датами. Напомним, с этим проектом мэрия участвует в конкурсе Президентских грантов. На эти средства планирует оформить 101 остановку.