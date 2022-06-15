Помощь ЦУРа





В Койгородке, на нескольких улицах Сыктывкара, а также на пути от Ухты до Троицко-Печорска провели внеплановое грейдирование дорог. А на участке трассы Вуктыл-Ухта засыпали дыру в асфальте. Сделано это было после обращений жителей, которые зафиксировал в соцсетях Центр управления регионом. Пожаловались люди и на вывоз мусора. В итоге в Печоре на улице Ленина ликвидировали свалку, а в Сыктывкаре после субботника вывезли мусор с Парковой. Также в столице Коми установили светильник возле одного из домов по улице Республиканской. Если и у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.