В Сыктывкаре вывезли мусор из контейнеров для раздельного сбора отходов и привели в порядок площадку





В деревне Выльгорт Усть-Куломского района и в Сыктывкаре провели профилирование дорог сразу на нескольких улицах. Также в столице Коми вывезли мусор из контейнеров для раздельного сбора отходов и привели в порядок площадку возле четвёртого дома по улице Димитрова. А в Усинске на Тропе здоровья убрали мусор и отремонтировали лавочки. Всё благодаря оперативной работе специалистов Центра управления регионом. Если и у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.