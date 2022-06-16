



Полонез, менуэт, контрданс и англез. Исполнить эти танцы и ощутить себя частью светского общества 18-го века может каждый. 18-го июня в Финно-угорском этнопарке пройдет интерактивное театрализованное представление «Петровские ассамблеи». Бал посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. Представление – своего рода реконструкция старинных придворных ассамблей. Поэтому будет и дресс-код. Для дам – вечерние платья в пол, для мужчин – строгие костюмы. Желательный аксессуар – перчатки. Гости допускаются на бал парами. Специально для участников пройдут и уроки танцев.