Несмотря на санкции Леспромсервис расширяет свое производство





Наши предприятия продолжают искать всё новые способы расширения производства. К примеру, компания Леспромсервис наращивает объемы собственного производства комплектующих как для отечественной, так и импортной техники. Основное направление работы – обслуживание гидросистем техники лесных, дорожно-строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, ремонт любого масштаба: от бытового инструмента до целого автопарка лесозаготовительного предприятия. И хотя в связи с санкциями возникли трудности, ушли с российского рынка иностранные партнеры, компания продолжает развиваться.