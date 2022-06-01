Игоря Кузьмичева отправили в отставку





Игорь Кузьмичев освобожден от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми – распоряжение об этом 1 июня подписал Глава Республики Владимир Уйба. Исполнять обязанности министра возложено на Ирину Круглову. В 1994 году она окончила СГУ по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация экономист. Опыт работы в сфере строительства больше 22 лет. Общий стаж работы на руководящих должностях — 27 лет.