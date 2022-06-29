



Коми взяла шефство над городом Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба. Он посетил Луганск и подписал с мэром города Ровеньки Андреем Рубанцовым соглашение о сотрудничестве. В основу документа вошли принципы договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Коми будет содействовать восстановлению экономики города, инфраструктуры, развитию социальной сферы. Ключевые направления — подготовка к отопительному сезону и учебному году, а также помощь в восстановлении соцобъектов. Владимир Уйба убежден, что сотрудничество будет многолетним и затронет разные сферы.