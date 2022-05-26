Коми получит 940 миллионов рублей на строительство





Коми получит ещё один инфраструктурный бюджетный кредит. Вице-премьер федерального Правительства Марат Хуснуллин поддержал просьбу главы региона Владимира Уйба об одобрении заявки от нашей республики. Размер кредита – почти 940 миллионов рублей. Сроки предоставления – 2024-2025 годы. Средства будут направлены на строительство и развитие инфраструктуры для двух проектов: животноводческой фермы на 550 голов крупного рогатого скота в микрорайоне Верхний Чов Сыктывкара и туристско-рекреационного комплекса в пригороде столицы Коми.