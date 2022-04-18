Депутаты Госсовета предложили запретить иноагентам занимать госдолжности





Депутаты Госсовета Коми предложили запретить занимать государственные должности физлицам, признанными СМИ-иноагентами. Инициативу рассмотрят на заседании Госсовета 21 апреля. Напомним, 1 апреля в список СМИ-иноагентов внесли депутата парламента Коми от КПРФ Виктора Воробьева. Перед этим, в начале марта, его арестовали на 15 суток за участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Тогда поступок Воробьёва осудили его коллеги.