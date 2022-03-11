В международный женский день жительницы Округа принимали от мужчин цветы с поздравлениями.





Цветы, улыбки, комплименты и теплые слова поздравлений. 8 марта в Инте прошла красивая весенняя акция. В Международный женский день в разных частях города идущих по улице, спешащих в магазин, проезжающих на автомобилях, гуляющих с детьми интинок встречали депутаты, члены партии «Единая Россия», сотрудники ГИБДД с букетами тюльпанов. Мужчины дарили женщинам цветы и самые искренние пожелания добра, благополучия и счастья.