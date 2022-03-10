Коснутся ли санкции лесной промышленности Коми?





Среди прочих санкций под запретом оказалась российская и белорусская древесина. Международный лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов, выданных в двух странах с целью заблокировать все поставки. Решение коснется и предприятий Коми, которые специализируются на поставках сырья в страны Европы и США. Впрочем, несмотря на это предприятия намерены продолжить свою деятельность. Производственный процесс не останавливается, рынки сбыта продукции налажены.