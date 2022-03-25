Информационная программа «Новости» от 24.03.2022.





00:00 Выпуск

00:50 Общественная палата Коми обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки цен в магазинах.

01:48 Интинцы принимают активное участие в реализации программы «Народный бюджет».

11:35 Программа «Народный бюджет» для малого и среднего бизнеса.

14:25 Медицинские учреждения Инты вернулись к обычному режиму работы.

20:46 Всероссийские проверочные работы перенесли на осень следующего учебного года.

22:10 Россиян обязали регистрировать все беспилотники массой от 150 грамм.

22:58 В Инте прошел фестиваль самодеятельного народного творчества "Сельские самоцветы".

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