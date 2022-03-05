5 дней в тайге ХАРИУС на лесной речке Часть 3 Новые места Подводные съёмки





И вот наконец то новая поездка на лесную речку после долгого перерыва. Третий день. Морозы сделали своё дело. Полынью затянуло. Едем на новые места. И там нам удалось найти и поймать рыбу. И даже заснять подводный мир лесной речки с ХАРИУСАМИ в главной роли. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Фанарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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