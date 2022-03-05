5 дней в тайге ХАРИУС на лесной речке Часть 4 Нарвались на ОКОВАЛКОВ Они рвут леску





И вот наконец то новая поездка на лесную речку после долгого перерыва. Четвёртый день. Поиски увенчались успехом. Мы всё таки нашли крупного ХАРИУСА. Это просто ОКОВАЛКИ. Они рвут леску, как тонкий волос. Улов радует глаз. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Фанарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

Рыболовный ящик Друг 2 https://clck.ru/aiDDy Скидка 10 % по промокоду "Коми Рыбак" #КомиРыбак #ХАРИУС #CALYPSO