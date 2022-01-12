Жители Усинска попросили светофор. Ждать долго не пришлось.





В Усинске заработал светофор с кнопкой вызова для пешеходов. За его установку местные жители проголосовали на портале Госуслуг. Благодаря неравнодушным гражданам сразу в нескольких муниципалитетах удалось решить и проблемы с освещением. Свет пришел в Усть-Вымский Жешарт, Усть- Кулом и Усть-Цильму. Если и у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.