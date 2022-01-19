За капремонт будем платить больше





Уже в этом месяце жители республики оплатят увеличенный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. В зависимости от муниципалитета, цифра увеличится от одного до трёх рублей за квадратный метр жилья и приблизится к среднему значению по стране. В начале программы, напомним, взнос в Коми был одним из самых низких в России. Как сообщал ранее Минстрой республики, поэтому сейчас программа капремонта буксует: жители региона, которые исправно оплачивают взносы, жалуются, что годами ждут ремонта своих домов. А ведь это новые лифты, крыши, фасады, инженерные системы и так далее. При этом собираемость платежей с годами только растёт.