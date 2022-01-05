Встреча с финалистами всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход»





Владимир Уйба пожелал финалистам всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» неутолимой жажды достижений.

Встреча с финалистами прошла 21 декабря в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Республики Коми.

Цель всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — выявить и сформировать сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему.

На участие в конкурсе от Республики Коми подано заявок от 12 018 человек. Это школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования, педагоги-наставники. В финал конкурса прошли 9 человек. Делегация Республики Коми приняла участие во всероссийском фестивале «Большая перемена» в Москве с 31 мая по 1 июня 2021 года.

https://rkomi.ru/news/1658