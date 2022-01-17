В Коми осудили Человека – дерево





В Коми осудили Андрея Христофорова, он же Человек – дерево, он же Древарх Просветленный. Житель Архангельской области, общественник, защитник природы, лидер движения «Посади свое дерево» известен как активный противник строительства полигона «Шиес». А ещё он известен своим экзотическим образом жизни. Как правило, он одевается в рубище и на голове носит колпак в форме дерева – символа его движения. Нередко на свой колпак прикрепляет мигалку. На голове он сделал несколько татуировок, они обозначают вселенскую гармонию, а дерево на затылке якобы имеет четвёртый глаз и позволяет Древарху видеть то, что делается у него за спиной.