Торжественное собрание, посвящённое Дню работника прокуратуры Российской Федерации





Владимир Уйба поблагодарил работников органов прокуратуры за верность служебному долгу.

Глава Республики Коми 14 января принял участие в торжественном собрании, посвящённом Дню работника прокуратуры Российской Федерации и 300-й годовщине образования Российской прокуратуры. Кроме того, в этом году исполняется 100 лет со дня образования прокуратуры Республики Коми.

Владимир Уйба подчеркнул, что прокуратура является одним из основных гарантов внутренней стабильности и безопасности страны, играет важную роль в обеспечении прав и свобод граждан.

https://rkomi.ru/news/1720