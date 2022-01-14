



Владимир Уйба приветствовал участников и гостей фестиваля «Василей».

По доброй традиции в преддверии Старого Нового года, 13 января, на сцене Дома культуры села Усть-Кулом зазвучал XXIX Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». Музыкальный праздник собрал исполнителей и композиторов из Сыктывкара, Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Сосногорского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского и Усть-Куломского районов Республики Коми, а также из Санкт-Петербурга.

«Фестиваль по праву считается одним из самых значимых культурных событий в нашей республике. Для многих участников — это важный этап творческого пути, стимул к покорению новых вершин. Особенно важно это для тех, кто впервые пробует себя в роли композитора, поэта, исполнителя. И я знаю, что сегодня среди участников есть такие люди. Убеждён, талант конкурсантов, их любовь и преданность народной песне найдут самый горячий отклик в сердцах зрителей и членов жюри», — отметил глава Коми.

https://rkomi.ru/news/1715

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