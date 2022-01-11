Спортсмены из Коми выступят на Олимпийских играх в Пекине.





Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав сборной команды. Для Юлии это вторая Олимпиада. На Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году она завоевала две бронзовые медали в спринте и эстафете. У Ильи Семикова будут первые Олимпийские игры. Уроженец Усть-Цильмы завоевал ряд наград чемпионата России, а также в составе сборной страны принимал участие в гонках Кубка мира. Неоднократно становился призёром этапов в эстафетах. Напомним, 24 Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада – с 4 по 13 марта.