Российской прокуратуре исполняется 300 лет





Сегодня – 300 лет российской прокуратуре. В этот день, 12 января 1722 года, великий реформатор Петр первый подписал указ об учреждении надзорного органа. Менялись эпохи, правители, государственный строй. Менялась структура и функции прокуратуры. Но главная задача ока государева осталась неизменной – надзор за исполнением закона, защита прав и свобод граждан. Ежегодно в органы прокуратуры Коми поступает десятки тысяч обращений жителей республики. В судах региона с участием гособвинителей рассматривается более 7 тысяч дел. Прокурорский корпус республики – это больше 453 сотрудников. В их числе, специализированные, городские, районные прокуроры.