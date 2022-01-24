



Тот неловкий момент, когда даже шишка путешествует больше. Фотопроект «Путешествие сосновой шишки», созданный в 2015-ом году, после трёхлетнего перерыва вернулся! За творчеством Виктора Квасова можно снова наблюдать в социальной сети. Мужчина сам себя называет отцом сосновых шишек. В своё время он мастерски оживил побег хвойного дерева, приделав ему ножки и ручки из проволоки и водрузив на спину рюкзак. А чтобы Шишу не было одиноко, вскоре у него появилась подруга Шиша.