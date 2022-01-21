Почему было принято решение об отставке правительства?





Новый кабмин будет сформирован в течение месяца. На более долгое время просто нельзя откладывать, ведь 22-ой год – ответственный для Коми. Такое заявление в эфире федерального канала «Россия 24» сделал Глава Республики. Ведущий программы Стас Натанзон спросил у главы региона об отставке Правительства Коми: почему было принято решение и когда ждать новый кабинет министров? Владимир Уйба ответил: сейчас на повестке дня два главных поручения президента. И они требовали обновления кабинета министров.