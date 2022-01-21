Матч не состоится. У двух игроков «НИКИ» положительный тест на COVID-19





Коронавирус стал причиной отмены матча баскетбольной команды «Ника» с французским «Лионом». Наши девушки выехали во Францию, чтобы дать ответный бой. Но не вышло. По прилете оказалось, что у двух сыктывкарских игроков положительных тестов на COVID-19. При этом, как сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба, перед вылетом во Францию, 18 января, весь состав получил отрицательные тесты. В Лион команда добиралась с двумя пересадками.