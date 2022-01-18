ЛУКОЙЛ принимает заявки на грантовый конкурс социальных и культурных проектов.





Он проводится в Коми и Ненецком автономном округе уже в 18-й раз. Документы можно подать до 25 марта 2022 года в номинациях «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология». В Год культурного наследия народов России в традиционно самой популярной номинации – «Духовность и культура»- особые критерии отбора участников. Так, преимущество будет у проектов, посвященных темам популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Напомним, конкурс социальных и культурных проектов в Коми и НАО проходит с 2005 года, за это время участие в нем приняли свыше двух тысяч проектов, около 500 были отмечены грантами.