Готов ли Сыктывкар к предстоящему Чемпионату мира?





Представители Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России оценили подготовку Сыктывкара к предстоящему чемпионату мира. Гости осмотрели инфраструктуру Республиканского стадиона и пообщались с тренерским штабом сборной России по хоккею с мячом. Как отметил во время совещания руководитель дирекции по организации и проведению Чемпионата Константин Агафонов, подготовка идет согласно утвержденному плану. Определены места проживания и питания спортсменов, проработаны логистические вопросы, а также визовая поддержка членов национальных команд.