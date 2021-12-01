Вручение ключей от новых автомобилей больницам Республики Коми





Владимир Уйба передал 28 новых автомобилей больницам Республики Коми.

30 ноября Глава Республики Коми вручил руководителям медицинских организаций ключи от автомобилей УАЗ-396295, поступивших в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Всего по этой программе с 2021 по 2025 годы в Республику Коми будет поставлено 275 единиц автомобильного транспорта, в том числе в 2021 году – 119 единиц, в 2022 году – 72 единицы, в 2023 году – 66 единиц, в 2024 году – 7 единиц, в 2025 году – 11 единиц.

https://rkomi.ru/news/1585