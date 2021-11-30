Торжественная церемония передачи новых автобусов городским и сельским школам Республики Коми





Владимир Уйба передал 30 новых автобусов школам Республики Коми.

16 автобусов марки ПАЗ и 14 автобусов марки ГАЗ поступили в регион по федеральной программе, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Торжественная церемония передачи автомобилей городским и сельским школам Республики Коми состоялась 29 ноября.

Поставка новой техники позволит уже в этом году в республике вывести из эксплуатации все школьные автобусы старше 10 лет и автобусы с высокой степенью износа. В прошлом году за счёт республиканских и федеральных средств обновлено 76 единиц школьного транспорта.

https://rkomi.ru/news/1581