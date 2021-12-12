Рыбалка с Дрюней Встреча





Андрей Новиков уже был у меня в гостях в августе. Тогда мы 8 дней провели на Печоре. Жили в старинной коми деревне. Наловили рыбы и замечательно отдохнули. На этот раз зимняя рыбалка. Посмотрим, что получится на этот раз. Канал Андрея : https://www.youtube.com/channel/UCXV6MqNHl_fDp80ZsJ37fVg На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #РыбалкасДрюней #ДРУЗЬЯ #ВСТРЕЧА