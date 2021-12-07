КИНУЛ ТРИ ПАЛКИ И ПОЙМАЛ ВСЁ БЫЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО





Были планы перебраться с рыбалкой на новое место, поближе к дому. Даже три дня назад поставил три палки. Но планы меняются. Ко мне едет Дрюня , а это значит мы ещё порыбачим там, где мы и планировали раньше. Уже завтра начнётся как минимум недельный заезд на РЫБАЛКУ ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #зимняярыбалка #язь #Печора