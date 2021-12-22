Пуск ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк





На космодроме Плесецк запланирован испытательный запуск тяжёлой «Ангары». Ракета-носитель взмоет в небо 23 декабря в 18.00 по Московскому времени. Правда, при условии, что всё пройдёт в штатном режиме. Резервная дата запуска – 24 декабря. Напомним, между правительством Коми и научно-производственным центром им. Хруничева подписано соглашение. Оно определяет места падения отделяющихся частей ракеты-носителя в Вуктыльском, Сосногорском и Троицко-Печорском районах. А потому в ближайшие два дня они объявлены временно опасными. Жителей просят соблюдать осторожность и не посещать места падения отделяющихся частей «Ангары».