



Главы регионов не могут называться Президентами, а избираться отныне они могут более двух раз сроком на 5 лет. Владимир Путин подписал закон о публичной власти. Против документа, к слову, возражали в Татарстане – единственном регионе России, где губернатор как раз и называется президентом. Так, теперь высшее должностное лицо субъекта России должно именоваться как «Глава». Кроме того, закон закрепляет право президента отстранять руководителей регионов в связи с утратой доверия по любым основаниям либо после выражения недоверия со стороны регионального заксобрания. Ранее это было возможно только после утраты доверия из-за фактов коррупции или конфликта интересов. Главы отныне не могут совмещать другие должности и работать на иной оплачиваемой работе. Им также не разрешается входить в руководящий состав иностранных некоммерческих организаций. А в случае выезда на постоянное место жительства за границу или при наличии гражданства иностранного государства или вида на жительство их ждёт отрешение от должности главы региона.