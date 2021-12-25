Можно ли покупать участок, где СГОРЕЛ дом. Выбор участка. Купить земельный участок
Можно ли покупать участок, где СГОРЕЛ дом. Выбор участка. Купить земельный участок
Привет, друзья. На канале "Строю дом" мы строим дом "под ключ" и показываем каждый этап.
Сейчас мы на стадии поиска участка. Мы ездим по Республике Коми в поисках "своей атмосферы", а когда найдем, купим там участок и перейдем к следующему этапу.
А пока мы ищем, сталкиваемся с разными ситуациями, то электрический столб на участке, а то и остатки сгоревшего дома. Можно ли покупать такой участок? За ответом мы обратились к священнику
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Наши группы
+ группа "Строю дом" ВК — https://vk.com/mi_stroim_dom
Сюда мы скидываем фото и оставляем кратко информацию о посещенном месте
+ группа по строительству домов из бруса "Центр Домостроения"
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Здесь строят по-настоящему качественные дома за разумные деньги.
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Вот такую красоту мы встречаем, пока ищем свой участок
https://www.youtube.com/watch?v=jfFBoVHm3tM