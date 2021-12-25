



Можно ли покупать участок, где СГОРЕЛ дом. Выбор участка. Купить земельный участок

Привет, друзья. На канале "Строю дом" мы строим дом "под ключ" и показываем каждый этап.

Сейчас мы на стадии поиска участка. Мы ездим по Республике Коми в поисках "своей атмосферы", а когда найдем, купим там участок и перейдем к следующему этапу.

А пока мы ищем, сталкиваемся с разными ситуациями, то электрический столб на участке, а то и остатки сгоревшего дома. Можно ли покупать такой участок? За ответом мы обратились к священнику

*****

Наши группы

+ группа "Строю дом" ВК — https://vk.com/mi_stroim_dom

Сюда мы скидываем фото и оставляем кратко информацию о посещенном месте

+ группа по строительству домов из бруса "Центр Домостроения"

https://vk.com/stroitelstvo_siktivkar

Здесь строят по-настоящему качественные дома за разумные деньги.

🎁При строительстве дома ПРОЕКТ и СМЕТА в ПОДАРОК

*****

ПОДПИСЫВАЙСЯ на канал, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

https://www.youtube.com/channel/UCyQFQjyiOnm6MOHHDZpWQcQ

*****

▶️ РЕКЛАМА, СОТРУДНИЧЕСТВО: https://vk.com/mi_stroim_dom

#Додзь

#ЦентрДомостроения

#Купитьучасток

#Купитьдом

#земельныйучасток

#дачакупить

#коми

#Республикакоми

#купитьземлю

#строюдом

***

Вот такую красоту мы встречаем, пока ищем свой участок

https://www.youtube.com/watch?v=jfFBoVHm3tM