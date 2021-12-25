Можно ли покупать участок, где СГОРЕЛ дом. Выбор участка. Купить земельный участок

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Можно ли покупать участок, где СГОРЕЛ дом. Выбор участка. Купить земельный участок

Привет, друзья. На канале "Строю дом" мы строим дом "под ключ" и показываем каждый этап.

Сейчас мы на стадии поиска участка. Мы ездим по Республике Коми в поисках "своей атмосферы", а когда найдем, купим там участок и перейдем к следующему этапу.

А пока мы ищем, сталкиваемся с разными ситуациями, то электрический столб на участке, а то и остатки сгоревшего дома. Можно ли покупать такой участок? За ответом мы обратились к священнику
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Сюда мы скидываем фото и оставляем кратко информацию о посещенном месте

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Вот такую красоту мы встречаем, пока ищем свой участок
https://www.youtube.com/watch?v=jfFBoVHm3tM

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