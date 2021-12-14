Качество льда в ледовом городке в Эжве





Мастер, который трудится над ледовым городком в Эжве, сетует на качество льда. Об этом Василий Адамчук написал на своей странице в соцсети. Сейчас, по его словам, в районе приступили к установке ледяных блоков. Работа кипит, блоки склеиваются между собой и подгоняются. Параллельно идет монтаж светильников в тело льда. На днях установят здесь и параметрические фигуры снеговиков и животных. К выходным начнут резать рельеф. Одно «Но», со слов Василия, в этом году лёд среднего качества, мутный, в нем большой слой шуги, сантиметров 10. Да и сам лед по сравнению с прошлогодним тоньше на 10 сантиметров.