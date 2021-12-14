Дорогу к деревне Мельниковчи в Сысольском районе расчистили от снега





Дорогу к деревне Мельниковчи в Сысольском районе, где на сегодня проживает лишь один человек – Михаил Лушков, спустя две недели расчистили от снега. Об этой истории мы рассказывали в прошлую пятницу в программе «Детали недели». 54-летний мужчина проживает в деревне с самого детства. Населенный пункт покидал лишь на период учебы и службы в армии. Жизнь в одиночку выбрал осознанно. Компанию в быту составляют домашние животные. Михаил ведет свое хозяйство – круглый год разводит овец, летом – выращивает овощи. Впрочем, необходимость выхода в соседние деревни все-таки есть – закупить продукты, забрать почту, воспользоваться медицинской помощью. Этой зимой у дорожной компании, что обслуживает дорогу к деревне, сломался трактор. Но спустя несколько дней, технику все-таки починили – и путь к дому Михаила расчистили.