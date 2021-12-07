Итоги театрального республиканского конкурса





Подведены итоги 10-ого театрального республиканского конкурса имени Степана Ермолина. Творческое состязание стартовало 1 июня. В юбилейный для конкурса год было заявлено 42 спектакля и 95 участников в 12 номинациях. Лучших выбирало не только компетентное жюри, но и зрители. И вот они победители. Сразу в 11 номинациях первым стал Государственный театр оперы и балета Коми. Среди отмеченных – спектакль-балет «Яг-морт» и опера «Любовный напиток». К награде представлены отдельно и артисты – за лучшие мужские и женские роли. Одна из них – прима-балерина – Наталья Супрун.