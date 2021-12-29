Информационная программа «Новости» от 28.12.2021





00:00 Выпуск

01:00 В администрации Инты прошла предновогодняя встреча руководства города с общественностью.

04:24 Инта принимает активное участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

06:19 Вручение подарков многодетным семьям.

09:00 Горожане поздравляют медицинских работников с наступающим Новым годом.

13:03 Школа № 10 торжественно отметила свое 25-летие!

17:55 В Интинском краеведческом музее появилось новое оборудование для работы с документами.

20:18 Жители Интинских сел приняли участие в акции и поздравили земляков с Новым годом на коми языке.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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