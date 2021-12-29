Информационная программа «Новости» от 28.12.2021
00:00 Выпуск
01:00 В администрации Инты прошла предновогодняя встреча руководства города с общественностью.
04:24 Инта принимает активное участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
06:19 Вручение подарков многодетным семьям.
09:00 Горожане поздравляют медицинских работников с наступающим Новым годом.
13:03 Школа № 10 торжественно отметила свое 25-летие!
17:55 В Интинском краеведческом музее появилось новое оборудование для работы с документами.
20:18 Жители Интинских сел приняли участие в акции и поздравили земляков с Новым годом на коми языке.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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