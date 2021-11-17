В Ижме ждут строительство новой лыжной базы





Строительство новой лыжной базы в Ижме снова откладывается. Проект не вошел в планы по развитию спортивной инфраструктуры на 2022-24 годы. По задумке объект, площадью 450 квадратных метров, должен был включать в себя тренажерный зал, лыжехранилище, раздевалки, тренерскую, медицинский и административный кабинеты, а также сушилку, санузлы, душевые. Сегодня спортсменам приходится тренироваться в непростых условиях. Некоторые ездят в соседний Щельяюр, лыжная трасса там уже готова к новому сезону.