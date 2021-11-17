Нужен ли QR-код, если заболел?





Если вакцинированный переболел COVID-19, то QR-код после болезни будет действовать полгода – такое разъяснение дал федеральный Минздрав. В ведомстве уточнили, что при положительном ПЦР-тесте цифровой пропуск вакцинированного аннулируется. После завершения болезни начнёт действовать новый QR-код на полгода о перенесенной инфекции. При этом QR-код о вакцинации, по-прежнему, действует год.

Напомним, справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях можно получить по устному запросу в больнице или в МФЦ.