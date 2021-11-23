



МУЖЧИНА СПАС ПАССАЖИРОВ МАШИНЫ, КОТОРАЯ ЗАГОРЕЛАСЬ НА ЗАПРАВКЕ / предотвратил мощный взрыв на АЗС / A gas station staff member puts out fire

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Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала начало пожара. На газовую автозаправочную станцию подъезжает седан. Как только водитель завел двигатель, под днищем произошла утечка топлива. Газ тут же воспламеняется. Пассажиры машины и водитель просто сбежали. А вот заправщик наоборот, бросился к автомобилю, размотал пожарный рукав, упал с ним на землю и начал тушить. Так он боролся с огнем до приезда пожарных.

Через восемь минут после вызова спасателей пожар полностью потушили. Это редкий случай, когда на газовом объекте никто не пострадал и даже ничего не взорвалось.

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