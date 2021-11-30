



Предполагаемая виновница резонансного ДТП в Сыктывкаре Ирина Шеремет принесла извинения потерпевшим и частично возместила моральный вред – сообщил её адвокат Александр Ладанов. Напомним, утром 1 октября на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе Ирина Шеремет за рулем «Suzuki Grand Vitara» на пешеходном переходе сначала сбила ребенка. А уезжая с места аварии, в районе ЦВК, Шеремет выехала на тротуар, где насмерть сбила ещё и женщину. После этого двинулась дальше, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Volkswagen Tiguan» — пострадали еще двое.