Глава Коми в прямом эфире ответил на вопросы жителей





Глава Коми провёл прямую линию. На протяжении 3 часов 10 минут Владимир Уйба в режиме прямого эфира на телеканале «Юрган» отвечал на вопросы жителей республики. Первый из них касался будущего северных городов региона – Воркуты и Инты. Сегодня не только жителей заполярья и приполярья волнуют перспективы развития моногородов. От их состояния зависит и общее благополучие всего региона. А потому власти особое внимание уделяют сегодня диверсификации экономики.