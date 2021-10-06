В СОШ №5 и СОШ №8 открыли «Точка роста».





На прошлой неделе инновационные образовательные центры презентовали в школе №8 и школе №5.

«Точка роста» — это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование». На базе учебных заведений в селах и небольших городах численностью до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. Главная цель проекта — предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности на получение качественного образования.