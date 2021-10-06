В Прилузскую ЦРБ и больницу села Летка поступили новые флюорографы





Это современные аппараты – с цифровым методом диагностики. Радостной новостью с сельчанами поделился Глава Коми в обращении накануне. Владимир Уйба отметил, оборудование было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Выполнение этой новой для Коми программы на личном контроле Главы. Так, в рамках неё проходит поэтапное обновление материально-технической базы медучреждений в городах и районах. Новые флюорографы в Прилузье хороши тем, что лучевая нагрузка на пациента снижена в 10 раз. Оборудование не требует периодического обслуживания.